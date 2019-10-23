banner255
banner69
İnsan hayatının ne önemi var?
İnsan hayatının ne önemi var?
14 0
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
Sağanak yağmur Lefkoşa'yı vurdu
229 0
 
Motor sporlarına kadın damgası
Motor sporlarına kadın damgası
16 0
16 0
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
Kaldırım oldu açık hava meyhanesi
410 0
Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi
Eren-Demir ikilisi Plümer’in birincisi
22 0
Bu araçları denetleyen yok mu?
Bu araçları denetleyen yok mu?
95 0
banner82

Derbinin hakemi Kalkavan

banner27

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Mete Kalkavan yönetecek

Derbinin hakemi Kalkavan
banner267

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Mete Kalkavan'ın görevlendirildiği belirtildi. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar, dördüncü hakemliğini ise Atilla Karaoğlan'ın yapacağı ifade edildi.

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise Cüneyt Çakır'ın üstleneceği aktarıldı. Derbinin Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) görevlerini ise Özgüç Türkalp ile Bahattin Duran'ın yapacağı kaydedildi.

Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

25 Ekim Cuma:

20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

26 Ekim Cumartesi:

15.00 D. G. Sivasspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy

17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat

20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

27 Ekim Pazar:

14.00 BtcTurkMalatyasppor-İ. M Kayserispor: Zorbay Küçük

16.30 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Mete Kalkavan

28 Ekim Pazartesi:

20.00 MedipolBaşakşehir-Trabzonspor: Ali Palabıyık

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.