Derbinin hakemi Kalkavan

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Mete Kalkavan'ın görevlendirildiği belirtildi. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar, dördüncü hakemliğini ise Atilla Karaoğlan'ın yapacağı ifade edildi.
Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise Cüneyt Çakır'ın üstleneceği aktarıldı. Derbinin Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) görevlerini ise Özgüç Türkalp ile Bahattin Duran'ın yapacağı kaydedildi.
Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
25 Ekim Cuma:
20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler
26 Ekim Cumartesi:
15.00 D. G. Sivasspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat
20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan
27 Ekim Pazar:
14.00 BtcTurkMalatyasppor-İ. M Kayserispor: Zorbay Küçük
16.30 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Mete Kalkavan
28 Ekim Pazartesi:
20.00 MedipolBaşakşehir-Trabzonspor: Ali Palabıyık