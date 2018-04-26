banner107
Atletico Madrid ve Marsilya avantajlı
Atletico Madrid ve Marsilya avantajlı
6 0
Cigi hayati maçta sahada
Cigi hayati maçta sahada
11 0
3.2B 0
Kadınları erkeklerden ayıran özellikler
Kadınları erkeklerden ayıran özellikler
32 0
Otobüsün girdiği evin sahibi isyan etti
Otobüsün girdiği evin sahibi isyan etti
356 0
Liverpool final kapısını araladı
Liverpool final kapısını araladı
25 0
Deniz sezonu erken açıldı
Deniz sezonu erken açıldı
37 0
Minikler doyasıya eğlendi
Minikler doyasıya eğlendi
16 0
banner82
banner147

Derbinin hakemi Aydınus

banner27

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçı yönetecek Fırat Aydınus, 28. kez derbide görev alacak. Aydınus ayrıca iki takım arasında oynanan maçlarda 8. kez düdük çalacak

Derbinin hakemi Aydınus
banner137

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Bugün

20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor: Volkan Bayarslan

28 Nisan Cumartesi:

13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek

16.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

29 Nisan Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya

16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Fırat Aydınus

30 Nisan Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.