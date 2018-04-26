Derbinin hakemi Aydınus

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçı yönetecek Fırat Aydınus, 28. kez derbide görev alacak. Aydınus ayrıca iki takım arasında oynanan maçlarda 8. kez düdük çalacak

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Bugün 20.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor: Volkan Bayarslan 28 Nisan Cumartesi: 13.30 Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler 13.30 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek 16.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım 19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır 29 Nisan Pazar: 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya 16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk 19.00 Galatasaray-Beşiktaş: Fırat Aydınus 30 Nisan Pazartesi: 20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık