Derbinin hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de 28. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık, Beşiktaş-Medipol Başakşehir karşılaşmasını ise Cüneyt Çakır yönetecek
Süper Lig'in 28. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
12 Nisan Cuma:
20.30 Bursaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım
13 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
14 Nisan Pazar:
13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Ali Palabıyık
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa