banner255
Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!
Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!
152 0
Turan, tur kapısını araladı
Turan, tur kapısını araladı
157 0
 
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
95 0
Süper Çamlık
Süper Çamlık
24 0
Alfaların sinir olduğu erkek modelleri
Alfaların sinir olduğu erkek modelleri
55 0
Cevdet zafere sürdü
Cevdet zafere sürdü
42 0
Motodragçılar nefesleri kestiler
Motodragçılar nefesleri kestiler
67 0
banner82

Derbinin hakemi açıklandı

banner27

banner262
Derbinin hakemi açıklandı
banner267

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık, Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftada oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık, Beşiktaş-Medipol Başakşehir karşılaşmasını ise Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 28. haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

12 Nisan Cuma:

20.30 Bursaspor-Trabzonspor: Bülent Yıldırım

13 Nisan Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

14 Nisan Pazar:

13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü: Halis Özkahya

16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Ali Palabıyık

15 Nisan Pazartesi:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.