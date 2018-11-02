Derbinin galibi yok

Galatasaray ile Fenerbahçe müthiş derbide 2-2 berabere kaldı. Maçın ilk bölümünde Galatasaray oynadı, Fenerbahçe seyretti. Ev sahibi ekip 2-0 öne geçerken; konuk ekip son bölümde 2-2'yi yakaladı

Galatasaray ile Fenerbahçe, 11. haftanın açılış maçında 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekip ilk yarıda oyunun tamamen kontrolünü ele alırken; 31. dakikada Ryan Donk'un golüyle 1-0 öne geçti. 4 dakika sonra Sinan Gümüş'ün kafa vuruşunda top direkte patladı. Galatasaray devrenin sonlarında da baskısını sürdürmesine karşın farkı artıramadı ve ilk yarı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Teknik direktörü Phillip Cocu'yu gönderdikten sonra karşılaşmaya yardımcı teknik direktör Erwin Koeman yönetiminde çıkan Fenerbahçe ise karşılaşmanın ilk dakikalarında cılız ataklar yapmasına karşın, ilk yarının ilerleyen dakikalarında varlık gösteremedi.

Galatasaray 2. yarıya da atak başladı. 49'da üstüste ataklar sonrasında Martin Linnes'in golü geldi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda son olarak cezasahası dışından topa sert vuran Linnes, Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi.

Galatasaray taraftarları 3, 3, 3 diye tezahüratlara başlarken, 65'te Isla'nın cezasahası içerisinde Muslera ile mücadelesini hakem Fırat Aydınus, VAR incelemesi sonrası penaltı olarak değerlendirdi. Bir dakika sonra penaltıyı kullanan Valbuena, kaleci Muslera topun atılacağı noktayı doğru tahmin etmesine karşın sol direğin yanından ağlarla buluşturdu.

Golün ardından kendine güveni gelen Fenerbahçe, beraberlik golünü aramaya başladı. İstediğini ise 72. dakikada gerçekleştirdi. Bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan Valbuena'nın soldan bıraktığı topu Jailson, önce düzeltti ardından çok sert vurdu. Top sağ 90'dan ağlarla buluştu: 2-2.

Fenerbahçe, 85'te üst üste 2 net pozisyonda golü bulamazken; taraflar 1'er puana razı oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 20'ye Fenerbahçe ise 10'a çıkardı.



