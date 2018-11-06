Derbinin faturası ağır olabilir

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra çıkan olayların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen isimler, suçlu bulunmaları halinde ağır cezalar alma ihtimaliyle karşı karşıya

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, derbinin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, antrenör Hasan Şaş, Galatasaraylı futbolcular Badou Ndiaye, Ryan Donk, Garry Rodrigues ile Fenerbahçeli oyuncular Roberto Soldado ve Jailson'u PFDK'ye sevk etti.

Sevk maddelerine göre başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın 45 ila 120 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve 30 binden 140 bin liraya kadar para cezası alma ihtimali bulunuyor.

İki ayrı maddeden sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ise suçlu bulunması halinde toplamda en az 3, en fazla 14 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasına çarptırılma tehlikesi var. Terim'e ayrıca, 14 binden 70 bin liraya kadar para cezası da verilebilir.

Sarı-kırmızılı ekibin yardımcı antrenörü Hasan Şaş'ın sevk maddesi ise 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının verilmesini öngörüyor.

Galatasaraylı futbolcular Badou Ndiaye, Ryan Donk, Garry Rodrigues ile Fenerbahçeli oyuncular Roberto Soldado ve Jailson'un sevk edildiği madde ise suçlu bulunmaları halinde 5 ila 10 müsabakadan men cezasının verilmesini hükmediyor.