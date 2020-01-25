Derbinin adı Kaymaklı

Küçük Kaymaklı, Gençlik Gücü karşısında deplasmanda oynadığı maçı Okafor’un 2 ve Osita’nın golleriyle kazanarak ikinci devreye galibiyetle başladı. Küçük Kaymaklı teknik direktörü Niyazi Göksun da eski takımı Gençlik Gücü’ne karşı oynadığı ilk maçı kazandı. Yenilenmiş Gençlik Gücü, ikinci devreye mağlubiyetle başlayarak sıkıntılı bölgede kaldı

Stad: Lefkoşa Atatürk Stadı.

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu,MustafaTorun,Sertan Alkın, Hakan Muhtaroğlu.

Gençlik Gücü: Seyit,Aşkın,Hacı,Mehmet(Erdoğan),Cahit,Berke,Erin(Tayfun),

Lawrence, Prince, Sterling, Ümitcan(Hikmet).

Küçük Kaymaklı:Salih,Taner,Berkem,Bahadır,Rifat(Hüseyin),Barkın,Mehmet Öztürk(Mehmet Koyuncu),Osita,Okafor(Mehmet Göçben),Yusuf, Diabone.

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper Ligde ikinci yarı ilk maçında karşılaşan Gençlik Gücü ve Küçük Kaymaklı takımları arasındaki müsabakayı, konuk ekip Küçük Kaymaklı Okafor(2) ve Osita’nın (1) attığı gollere kazandı. Gençlik Gücü'nün golünü ise Ümitcan kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, devre gol pozisyonu yönünden oldukça fakirdi. Maçın ikinci yarısında ise yine futbol seyir zevki olmamasına rağmen, Gençlik Gücü defansının yaptığı hataları iyi değerlendiren Küçük Kaymaklı forveti, attığı gollerle üç puanın gelmesini sağladı. Küçük Kaymaklı aldığı bu galibiyetle puanını 26'ya yükseltti, Gençlik gücü ise 10 puanda kaldı.

23.dakikada Rifat'ın soldan ceza alanı içerisine ortaladığı topa iyi yükselen Okafor'un vurmuş olduğu kafa yandan dışarı gitti.

48.dakikada organize gelişen küçük Kaymaklı atağında, Rifat'ın sol çapraz ceza alanı içerisinden çekmiş olduğu şutu kaleci Seyit altından kaçırınca, Okafor boş kaleye topu göndermekte zorlanmadı. 0-1.

50.dakikada hızlı gelişen Gençlik Gücü atağında top ile ceza alanı içerisine giren Ümitcan'ın çekmiş olduğu şut kalecinin solundan filelere gitti.1-1.

83.dakikada gelişen Küçük Kaymaklı atağında Mehmet Koyuncu'nun soldan taşıyıp kale alanı içerisine kestiği topu iyi takip eden Okafor boş kaleye topu gönderdi.1-2.

90+4 dakikada defanstan atılan uzun topla kaleciyle karşı karşıya kalan Osita kaleciden de sıyrıldıktan sonra topu ağlara gönderdi.1-3. Maçta başka gol olmayınca bu şekilde sona erdi.