Derbilerin hakemi Malek

K-Pet Süper Lig’de 14. hafta bu akşam oynanacak olan GAÜ Çetinkaya – Küçük Kaymaklı derbisi ile başlayacak.
Futbolumuzun en önemli derbilerinden olan Başkent derbisinde ise hakem Mehmet Malek düdük çalacak. Daha önce Doğan – Ocak derbisinde düdük çalan Mehmet Malek, geçtiğimiz hafta ise bir diğer Başkent derbisi olan Yenicami – Gençlik Gücü derbisini yönetmişti.
Durmaz, Süper Lig’de
Bu arada Merkez Hakem Kurulu, 14. haftada birçok genç hakeme K-Pet Süper Lig’de görev verdi. Gençlik Gücü – Merit Alsancak Yeşilova maçını yönetecek olan Serkan Durmaz bu sezon ilk kez K-Pet Süper Lig’de görev alacak.
22 Aralık Cuma:
K-Pet Süper Lig
Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Küçük Kaymaklı (Mehmet Malek)
Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke-Doğan Türk Birliği (Turgay Misk)
23 Aralık Cumartesi:
K-Pet Süper Lig
İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-Yeni Boğaziçi (Hüseyin Özkan)
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Yalova (Mustafa Öztugay)
Cihangir Stadı: Cihangir-Yenicami (Osman Özpaşa)
K-Pet Birinci Lig
Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Esentepe (Utku Hamamcıoğlu)
Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Gönyeli (Fehim Dayı)
Maraş Stadı: Maraş-Göçmenköy (Timur Ercan Bodi)
Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar-Görneç (Evren Karademir)
24 Aralık Pazar:
K-Pet Süper Lig
Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Gençlik Gücü-Merit Alsancak Yeşilova (Serkan Durmaz)
Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Ozanköy (Hüseyin Eyyüpler)
Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Binatlı (Ali Özer)
K-Pet Birinci Lig
Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Doğancı (Serhan Şimşek)
Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Mormenekşe (Hakan Muhtaroğlu)
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik-Lapta (Emre Öztaşlı)
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Çanakkale (Osman Küçük)
Lefke – Doğan maçının saati değişti
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu resmi web sitesinde başlama saati daha önce 17.30 olarak açıklanan 14. haftadaki Lefke Türk Spor Kulübü - Doğan Türk Birliği Spor Kulübü maçının başlama saati değiştirildi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Lefke 16 Ağustos Stadı’nın gece maçı oynanması için uygun hale getirilmesi nedeniyle maçın, 22 Aralık saat 18:00'de oynanacağını açıkladı.
TV’de 3 maç
Bu arada TV’de 3 maç canlı yayınlanacak. GAÜ Çetinkaya-K.Kaymaklı, Cihangir-Yenicami ve MTG-Binatlı maçları BRT’den canlı olarak verilecek.