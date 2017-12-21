Derbilerin hakemi Malek

Doğan – Ocak ve Yenicami – Gençlik Gücü derbilerini yöneten Mehmet Malek, futbolumuzun en önemli derbilerinden olan GAÜ Çetinkaya – Küçük Kaymaklı derbisinin de hakemi oldu

K-Pet Süper Lig’de 14. hafta bu akşam oynanacak olan GAÜ Çetinkaya – Küçük Kaymaklı derbisi ile başlayacak.

Futbolumuzun en önemli derbilerinden olan Başkent derbisinde ise hakem Mehmet Malek düdük çalacak. Daha önce Doğan – Ocak derbisinde düdük çalan Mehmet Malek, geçtiğimiz hafta ise bir diğer Başkent derbisi olan Yenicami – Gençlik Gücü derbisini yönetmişti.

Durmaz, Süper Lig’de

Bu arada Merkez Hakem Kurulu, 14. haftada birçok genç hakeme K-Pet Süper Lig’de görev verdi. Gençlik Gücü – Merit Alsancak Yeşilova maçını yönetecek olan Serkan Durmaz bu sezon ilk kez K-Pet Süper Lig’de görev alacak.

22 Aralık Cuma:

K-Pet Süper Lig

Lefkoşa Atatürk Stadı: GAÜ Çetinkaya-Küçük Kaymaklı (Mehmet Malek)

Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke-Doğan Türk Birliği (Turgay Misk)

23 Aralık Cumartesi:

K-Pet Süper Lig

İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-Yeni Boğaziçi (Hüseyin Özkan)

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Yalova (Mustafa Öztugay)

Cihangir Stadı: Cihangir-Yenicami (Osman Özpaşa)

K-Pet Birinci Lig

Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Esentepe (Utku Hamamcıoğlu)

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı: Hamitköy-Gönyeli (Fehim Dayı)

Maraş Stadı: Maraş-Göçmenköy (Timur Ercan Bodi)

Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar-Görneç (Evren Karademir)

24 Aralık Pazar:

K-Pet Süper Lig

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Gençlik Gücü-Merit Alsancak Yeşilova (Serkan Durmaz)

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Ozanköy (Hüseyin Eyyüpler)

Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Binatlı (Ali Özer)

K-Pet Birinci Lig

Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Doğancı (Serhan Şimşek)

Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Mormenekşe (Hakan Muhtaroğlu)

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik-Lapta (Emre Öztaşlı)

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Çanakkale (Osman Küçük)

Lefke – Doğan maçının saati değişti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu resmi web sitesinde başlama saati daha önce 17.30 olarak açıklanan 14. haftadaki Lefke Türk Spor Kulübü - Doğan Türk Birliği Spor Kulübü maçının başlama saati değiştirildi. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Lefke 16 Ağustos Stadı’nın gece maçı oynanması için uygun hale getirilmesi nedeniyle maçın, 22 Aralık saat 18:00'de oynanacağını açıkladı.

TV’de 3 maç

Bu arada TV’de 3 maç canlı yayınlanacak. GAÜ Çetinkaya-K.Kaymaklı, Cihangir-Yenicami ve MTG-Binatlı maçları BRT’den canlı olarak verilecek.