Derbilerin haftası

Lefkoşa derbisiyle başlayacak olan K-PET Ligler'inde Cuma akşamı Yenicam ile Çetinkaya karşılaşacak. Girne de ise Cumartesi günü Ocak –Girne Halk Evi, Pazar ünü ise Yeşilova – Doğan Türk Birliği derbileri oynanacak. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, yarın akşam başlayacak 14. hafta maç programını açıkladı.
K-PET Süper Lig’de 14. hafta programı şöyle:
21 Aralık Cuma, saat 18:30
Çetinkaya – Yenicami, Atatürk Stadı
22 Aralık Cumartesi, saat 14:00
TOL – GHE, Mete Adanır Stadı
Küçük Kaymaklı – BÜY, Şht Hüseyin Ruso Stadı
Binatlı – GG, Üner Berkalp Stadı
23 Aralık Pazar, saat 14:00
Gönyeli –Esentepe, Atatürk Stadı
Cihangir – MTG, Cihangir Stadı
MAY – DTB, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı
Lefke – Gençler Birliği, 16 Ağustos Stadı
K-Pet 1.Lig’de 14. hafta maç programı şöyle:
22 Aralık Cumartesi, Saat 14:00
Yeni Boğaziçi – Yalova, Osman Mehmet Ergün Stadı
Çanakkale – Mesarya, Muharrem Döveç Stadı
Akova – Göçmenköy, Eray Vudalı Stadı
Doğancı – Maraş, Emek Stadı
23 Aralık Pazar, Saat 14:00
Hamitköy – Değirmenlik, Esat Erdoğmuş Stadı
Düzkaya – Ozanköy, Nihat Bağcıer Stadı
Bostancı Bağcıl – Karşıyaka, Bağcıl Stadı
Mormenekşe – Yonpaş Dumlupınar, Cemal Balses Stadı