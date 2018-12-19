Derbilerin haftası

Lefkoşa derbisiyle başlayacak olan K-PET Ligler'inde Cuma akşamı Yenicam ile Çetinkaya karşılaşacak. Girne de ise Cumartesi günü Ocak –Girne Halk Evi, Pazar ünü ise Yeşilova – Doğan Türk Birliği derbileri oynanacak. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, yarın akşam başlayacak 14. hafta maç programını açıkladı.

K-PET Süper Lig’de 14. hafta programı şöyle:

21 Aralık Cuma, saat 18:30

Çetinkaya – Yenicami, Atatürk Stadı

22 Aralık Cumartesi, saat 14:00

TOL – GHE, Mete Adanır Stadı

Küçük Kaymaklı – BÜY, Şht Hüseyin Ruso Stadı

Binatlı – GG, Üner Berkalp Stadı

23 Aralık Pazar, saat 14:00

Gönyeli –Esentepe, Atatürk Stadı

Cihangir – MTG, Cihangir Stadı

MAY – DTB, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Lefke – Gençler Birliği, 16 Ağustos Stadı

K-Pet 1.Lig’de 14. hafta maç programı şöyle:

22 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

Yeni Boğaziçi – Yalova, Osman Mehmet Ergün Stadı

Çanakkale – Mesarya, Muharrem Döveç Stadı

Akova – Göçmenköy, Eray Vudalı Stadı

Doğancı – Maraş, Emek Stadı

23 Aralık Pazar, Saat 14:00

Hamitköy – Değirmenlik, Esat Erdoğmuş Stadı

Düzkaya – Ozanköy, Nihat Bağcıer Stadı

Bostancı Bağcıl – Karşıyaka, Bağcıl Stadı

Mormenekşe – Yonpaş Dumlupınar, Cemal Balses Stadı