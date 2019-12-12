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Derbilere deneyimli hakemler

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K-Pet Süper Ligde 14. Haftanınaçılış maçında bu akşam Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı maçını Utku Hamacıoğlu yönetecek, haftanın diğer derbisinde ise Küçük Kaymaklı – Yenicami karşılaşacak ve bu maçta ise Fehim Dayı düdük çalacak

Derbilere deneyimli hakemler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Ligde 14. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu, derbiler haftası olan 14. haftada, derbi maçlarına deneyimli hakemleri atadı.

K-PET Süper Ligde 14. hafta programı şöyle;

13 ARALIK CUMA, SAAT 19:00

BÜY - Binatlı, Üner Berkalp Stadı,  Utku Hamamcıoğlu

14 ARALIK CUMARTESİ, SAAT 14:00

Göçmenköy - Hamitköy Atatürk Stadı, Evren Karademir

M.A.Yeşilova - Lefke, Orhan Dural Stadı, Turgay Misk

K.Kaymaklı - Yenicami Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı

MTG – Düzkaya, Canbulat Stadı, Mustafa Öztugay

15 ARALIK PAZAR, SAAT 14:00

Gönyeli - DTB, Gönyeli Stadı, Mehmet Sezener

Çetinkaya - Gençlik Gücü, Atatürk Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Türk Ocağı - Cihangir, Mete Adanır Stadı, Osman Özpaşa

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