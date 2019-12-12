Derbilere deneyimli hakemler

K-Pet Süper Ligde 14. Haftanınaçılış maçında bu akşam Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı maçını Utku Hamacıoğlu yönetecek, haftanın diğer derbisinde ise Küçük Kaymaklı – Yenicami karşılaşacak ve bu maçta ise Fehim Dayı düdük çalacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Ligde 14. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, derbiler haftası olan 14. haftada, derbi maçlarına deneyimli hakemleri atadı. K-PET Süper Ligde 14. hafta programı şöyle; 13 ARALIK CUMA, SAAT 19:00 BÜY - Binatlı, Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu 14 ARALIK CUMARTESİ, SAAT 14:00 Göçmenköy - Hamitköy Atatürk Stadı, Evren Karademir M.A.Yeşilova - Lefke, Orhan Dural Stadı, Turgay Misk K.Kaymaklı - Yenicami Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı MTG – Düzkaya, Canbulat Stadı, Mustafa Öztugay 15 ARALIK PAZAR, SAAT 14:00 Gönyeli - DTB, Gönyeli Stadı, Mehmet Sezener Çetinkaya - Gençlik Gücü, Atatürk Stadı, Hüseyin Eyyüpler Türk Ocağı - Cihangir, Mete Adanır Stadı, Osman Özpaşa