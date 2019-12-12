Derbilere deneyimli hakemler

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Ligde 14. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu, derbiler haftası olan 14. haftada, derbi maçlarına deneyimli hakemleri atadı.
K-PET Süper Ligde 14. hafta programı şöyle;
13 ARALIK CUMA, SAAT 19:00
BÜY - Binatlı, Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu
14 ARALIK CUMARTESİ, SAAT 14:00
Göçmenköy - Hamitköy Atatürk Stadı, Evren Karademir
M.A.Yeşilova - Lefke, Orhan Dural Stadı, Turgay Misk
K.Kaymaklı - Yenicami Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı
MTG – Düzkaya, Canbulat Stadı, Mustafa Öztugay
15 ARALIK PAZAR, SAAT 14:00
Gönyeli - DTB, Gönyeli Stadı, Mehmet Sezener
Çetinkaya - Gençlik Gücü, Atatürk Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Türk Ocağı - Cihangir, Mete Adanır Stadı, Osman Özpaşa