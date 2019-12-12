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Derbiler haftası

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K-Pet Süper Ligde 14. haftada 3'ü Lefkoşa'da olmak üzere 4 derbi maçı oynanacak. Haftanın açılış maçında Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı karşılaşacak

Derbiler haftası

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Ligde 14. haftada bölge derbileri oynanacak. 14. haftada 3'ü Lefkoşa'da olmak üzere 4 derbi maçı oynanacak.

Haftanın açılış maçında bu akşam Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı, Üner Berkalp Stadındaki derbide karşılaşacaklar. Maçı Utku Hamamcıoğlu yönetecek.Yarın, Lefkoşa'da Göçmenköy - Hamitköy ve Küçük Kaymaklı - Yenicami derbileri oynanacak. Pazar günü ise yineLefkoşa'da, Çetinkaya - Gençlik Gücü derbisi var.

K-Pet Süper Lig lideri Cihangir, yakın takipçilerinden Türk Ocağı ile deplasmanda karşılaşacak. K-Pet 1. Lig lideri Mesarya ise Mesaryaderbisinde, Dörtyol'u ağırlayacak.

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