Derbiden notlar

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Isınma sırasında yaşanan olayda, sarı-kırmızılı futbolcular kale arkasındaki taraftarları selamlamaya giderken sarı-lacivertli futbolcuların arasından geçti. Tam bu sırada Galatasaraylı Ryan Donk ile Fenerbahçeli Andre Ayew çarpıştı. Daha sonra iki futbolcu arasında kısa süreli gerginlik oldu. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

FENERBAHÇELİ TARAFTAR KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'a konuk oldukları derbi maçı izlemeye gelen bir taraftarının, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

SAKATLIĞI NÜKS EDEN EREN KADRODAN ÇIKARILDI

Maç öncesinde dağıtılan esame listesinde ilk 11'de gösterilen Eren Derdiyok, ısınma sırasında sakatlığı nüks ettiği için kadrodan çıkarıldı.

Teknik direktör Fatih Terim, kadrodan çıkarılan Eren Derdiyok'un yerine Sinan Gümüş'ü forvette sahaya sürdü.

DERBİ MAÇA ÖZEL KOREOGRAFİ

Derbi karşılaşmasına büyük ilgi gösteren ve tribünleri tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesi Kuzey Tribünü'nde bir koreografi sergiledi.

MAÇ BİTTİ SAHA KARIŞTI

Spor Toto Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünde saha içi karıştı. Maç içerisinde Soldado ile Belhanda bir tartışma yaşamıştı. Maçın bitiş düdüğü ile de ikili arasındaki gerginlik büyüdü. İki takım futbolcuları olayları sakinleştirmeye gittiğinde bir anda saha içi karıştı. Fenerbahçeli futbolcu Jailson, Galatasaraylı Belhanda’ya tokat atınca gerginlik yükseldi.