Derbide yine kazanan yok

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Lemina (Dk. 60 Ömer Bayram), Nzonzi, Feghouli (Dk. 68 Emre Mor), Belhanda, Babel, Falcao (Dk. 90 2 Adem Büyük)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla (Dk. 46 Deniz Türüç - Dk. 90 2 Tolgay Arslan), Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci (Dk. 90 6 Hasan Ali Kaldırım), Vedat Muric
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, derbide ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırladı.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan dev derbide hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. İki ekip de yakaladıkları pozisyonlardan sonuç alamadı ve mücadele 0-0 tamamlandı.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 9'a, Fenerbahçe ise 11'e çıkardı.
19. dakikada Muric'in uzaktan şutunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.
22. dakikada Lemina'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Altay Bayındır direk dibinde topu kornere çıkardı.
29. dakikada Falcao'nun topuk pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Lemina'nın müsait durumdaki şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada Muric'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
Derbinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
53. dakikada Emre Belözoğlu sağ taraftan korneri paslaşarak kullandı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kruse rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
63. dakikada Kruse soldan topu ortaladı, savunmadan seken meşin yuvarlağı ceza yayı önünde Deniz Türüç bekletmeden kaleye gönderdi. Top üstten dışarı gitti.
90+6. dakikada Muric'in sağdan uzun pasına hareketlenen Kruse kafa vuruşuyla topu Muslera'nın üzerinden aşırttı. Boş kaleye giden topu savunma son anda uzaklaştırdı.
Derbi 0-0 sona erdi.