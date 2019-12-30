Derbide YDÜ kazandı

Yakın Doğu Üniversitesi Koopspor'u, Lashard Anderson'un coştuğu maçta 18 sayı farkla 95-77 mağlup etti. Lashard Anderson, 34 sayı, 6 asist ve 5 ribaunt ile oynadı

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde iki yenilgisiz takım, Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor, RA-25 Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 95-77 kazanan YDÜ, 4. maçında 4. galibiyetini alırken, Koopspor bu sezon ilk kez yenilgi ile tanıştı. Maça iyi başlayan YDÜ, kısa süre içerisinde farkı çift haneli sayılara çıkarırken periyodu 26-15, devreyi de 56-36 üstün geçti. İkinci yarıda da iyi performansı süren YDÜ, 3. periyodu 75-60 geçip maçı da 95-77 kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.

YDÜ’de 34 sayı yanında 6 asist ve 5 ribaunt ile oynayan Birleşik Amerikalı oyun kurucu Lashard Anderson galibiyeti getiren isim olurken, bu oyuncuya 17 sayı ile Ahmet Dağer, 16 sayı ile İhsan ve 12 sayı ile Darryl J.Palmer eşlik ettiler.

Rakibi karşısında etkili olamayan Koopspor’da Ivan Miskolic’in 23 sayı 10 ribauntluk performansı yeterli olmadı. Koopspor’da Alpay Şerbeçioğlu 15, Kercem İnancı 12 ve Vucasin Mandic 11 sayı ile maçı tamamladı.