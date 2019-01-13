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Derbide Türkmenköy’den, Vadili’ye darbe

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Derbide Türkmenköy’den, Vadili’ye darbe
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Necati KÜLAHLILAR

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta sekizinci hafta maçında Türkmenköy Mehmetali Toker Stadı’nda oynanan bölge derbisinde Türkmenköy, şampiyonluk mücadelesi veren Vadili’yi 2-1 mağlup ederek, rakibine darbe vururken, üçüncü sıraya yükselerek, şampiyonlukta iddialı hale geldi.

Ligde ilk mağlubiyetini alan Vadili karşısında Türkmenköy’ün gollerini kaydetti. İlk devrede Türkmenköy, Hüseyin Keleş’in golüyle 1-0 öne geçerken, ikinci devrede Yusuf Üçokka skoru 2-0 yaptı. Vadili’ye Cemal Oktaçlı’nın golü yeterli olmayınca maç 2-1 sona erdi.

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