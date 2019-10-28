Derbide tarihi utanç

Beşiktaşlıların, Galatasaray’ın kurucusu Ali Sami Yen aleyhine yaptığı tezahüratlara sarı-kırmızılı tribünler, siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba aleyhine bağırarak yanıt verdi

Vodafone Park’taki derbide tribünde yaşananlar, iki kulübün tarihine yakışmadı. Ev sahibi siyah-beyazlı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu.

Konuk sarı-kırmızılı taraftarlar da Taksim’de toplandıktan sonra topluca stada geçti ve kendilerine ayrılan tribünde takımlarına destek verdi. Ancak taraftarlar, büyük bir saygısızlık örneği gösterip iki kulübün sembol olmuş isimlerine yönelik küfürlü tezahürat yaptı.

Beşiktaşlılar, Galatasaray’ın kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen aleyhine bağırdı.

Galatasaraylılar buna, Beşiktaş’ın onursal başkanı Süleyman Seba aleyhine küfürlü tezahürat yaparak karşılık verdi.

Yen ve Seba’nın Feriköy’deki mezarları, ölüm yıldönümlerinde iki kulüp yöneticilerince karşılıklı ziyaret ediliyordu. Derbi maçta tribünde yapılan saygısızlık büyük tepki çekti.