Derbide gülen yok

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Uzatma anlarına 2-1 geride giren Trabzonspor, golcüsü Sörloth'la 90+1'de eşitliği yakaladı. Bordo-mavililerde Uğurcan ise kurtarışlarıyla maça damga vurdu.
Vodafone Park'ta konuk.Trabzonspor adeta golle başladı. Bordo-mavili ekip, Sörloth ile 5. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
Ev sahibi Beşiktaş, devre arasında transfer ettiği Boateng'le 57. dakikada eşitliği yakaladı: 1-1
Siyah-beyazlı ekip, Vida ile 64. dakikada 2-1 öne geçti. Uzatma anlarıan 2-1 geride giren Trabzonspor, golcü oyuncusu Sörloth'la 90+1'de 2-2'lik eşitliği yakaladı. Bu golle Norveçli yıldız, Süper Lig'deki gol sayısını 19'a yükseltti.
Kalan sürede başka gol olmadı ve dev maçtan taraflar 1'er puanla ayrıldı.