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Derbide gülen Beşiktaş

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Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında evinde Galatasaray'ı 1-0 yenerek derbiden 3 puanla ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü Umut Nayir attı

Derbide gülen Beşiktaş
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Stat: Vodafone Park

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 86 Necip Uysal), Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Lens (Dk. 64 Ljajic), Diaby, Caner Erkin, Umut Nayir (Dk. 82 Güven Yalçın)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina (Dk. 78 Seri), Feghouli (Dk. 78 Adem Büyük), Belhanda (Dk. 68 Emre Mor), Babel, Andone

Gol: Dk. 69 Umut Nayir (Beşiktaş)

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı ağırladı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmadan Beşiktaş 1-0 galibiyetle ayrılmayı başardı.

Siyah-beyazlı ekibe 3 puanı getiren golü 69. dakikada Umut Nayir attı.

Sezona kötü başlayan Beşiktaş, bu önemli galibiyetle puanını 12'ye çıkardı. Galatasaray ise 13 puanda kaldı.

Süper Lig'in 9. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

1. dakikada hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta Lens'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Umut Nayir'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muslera'da kaldı.

9. dakikada Lemina'nın ceza sahası içinde kaptırdığı topu Lens doğrudan kaleye gönderdi, meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

26. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında meşin yuvarlakla altıpas önünde buluşan Andone'nin vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

31. dakikada Feghouli ceza saha dışından sağ çaprazdan şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

47. dakikada Caner Erkin'in ara pasında topla buluşan Diaby ceza yayı içinde önde olan Muslera'nın üzerinden meşin yuvarlağı aşırttı. Muslera topu son anda kornere çeldi.

48. dakikada Lens'in sağdan ortasında Galatasaray ceza alanı içinde oluşan karambolde son olarak topla buluşan Umut Nayir'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

68. dakikada Umut Nayir'in uzak mesafeden şutunda kaleci Muslera, topu kontrol etti.

GOL 69. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa Umut Nayir ön direkte kafayla vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

81. dakikada Babel'in soldan ortasında Adem Büyük arka direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak Karius'ta kaldı.

90. dakikada Necip Uysal'ın ceza sahası içinde ters kafa vuruşunda Karius köşeye giden topu son anda kurtardı.

Derbi, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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