Derbide gülen Baf

Baf Ülkü Yurdu, etkili hücumcuları Kossi ve Yankı'nın sakatlanarak oyuna devam edemedikleri maçta ezeli rakibi Binatlı'yı 2-1 mağlup ederek 23 puana yükselirken, maç fazlasıyla 6. sıraya kadar tırmandı. 12 puanda kalan Binatlı 12. sırada geceyi kapattı

Yer: Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Fatif Bardakçıoğlu, Olgun Canik

Baf Ülkü Yurdu: Erdoğan, Erkan(Mustafa), Hasan, İbrahim, Isaac, Ahmet, Mustafa Kemal, Yankı(Ömer), Adeola, Azat, Kossi (Fikri)

Binatlı: Yunus, Bayram, Alattin, Habibi, Ayhan(Mehmetali), Muammer, Abdullah(Cenkay), Mehmet, Mustafa, Debola, Moses(Serkan)

İsmet KARAOSMAN

K-PET Süper Ligde14. haftanın açılış maçı olan Baf Ülkü Yurdu - Binatlı derbisinde kazanan taraf oldu. Kalabalık bir futbolsever kitlesinin izlediği maçta Baf Ülkü Yurdu taraftarları daha fazla ilgi gösterdi.

Maç öncesinde yağan yağmurdan dolayı ıslak ve kaygan bir zeminde oynanan maça Baf Ülkü Yurdu daha etkili başlarken Binatlı ilerleyen dakikalarda oyunda dengeyi kurdu.

Dk 2 Ahmet Hatay'ın şutunda zeminin kayganlığı topun şiddetini artırırken, top kaleci Yunus'u geçip filelere gitti. 1-0

Dk 27 Binatlı'nın kullandığı köşe vuruşunda her zamanki ileriye çıkan Behnam Habibi, topu filelere göndererek skoru 1-1 yaptı.

İlk devre 1-1 tamamlanırken, ikinci devreye de daha etkili başlayan taraf Baf Ülkü Yurdu oldu.

İlk devrenin başında olduğu gibi ikinci devrenin başında da gol bulan Baf Ülkü Yurdu etkili kanat oyuncusu Adeola ile 46'da takımını yeniden öne geçirdi. 2-1

Baf Ülkü Yurdu'ndan İbrahim Hatay 75. dakikada kırmızı kart görünce, Binatlı oyunu rakip alana yığdı. Ancak defansta uzun süre risk almayan Binatlı'da son bölümde Habibi'yi de öne sürdü. Binatlı bulduğu pozisyonları değerlendiremezken, Yankı ve Kossi gibi 2 hücumcusunun sakatlanmasına rağmen 2 kontra atak geliştirmeyi başaran Baf Ülkü Yurdu bunları değerlendiremedi. Maç da 2-1 sona erdi.