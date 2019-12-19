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Derbide düdük Ercan'ın

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Derbide düdük Ercan'ın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 9. haftanın programı belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu, Kırmızı Grup'ta oynanacak Geçitkale – Yeni Boğaziçi derbisine İsmail Ercan'ı atadı.

Program şöyle;

Kırmızı Grup

21 Aralık Cumartesi Saat 14:00

İskele Trbazonspor – Dipkarpaz, Eray Vudalı Stadı, Serkan Durmaz

Türkmenköy – Mehmetçik, Mehmetali Toker Stadı, Mehmet Volkan Çelik

22 Aralık Pazar Saat 11:00

İncirli – Yarköy, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Tufan Çerçioğlu

Vadili – Serdarlı, 14 Ağustos Stadı, Burak Mandıralı

Geçitkale – Yeni Boğaziçi, Geçitkale Stadı, İsmail Ercan

Beyaz Grup

21 Aralık Cumartesi Saat 11:00

Değirmenlik – Dikmen, Sadık Cemil Stadı, Ahmet Özkurtuluş

Karaoğlanoğlu – Denizli, Orhan Dural Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

22 Aralık Pazar Saat 11:00

Zümrütköy – Düzova, Zümrütköy Stadı, Hüseyin Özaşık

Tatlısu – Ortaköy, Dr Ali Özsoy Stadı, Osman Küçük

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