Derbide düdük Ercan'ın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de 9. haftanın programı belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu, Kırmızı Grup'ta oynanacak Geçitkale – Yeni Boğaziçi derbisine İsmail Ercan'ı atadı.
Program şöyle;
Kırmızı Grup
21 Aralık Cumartesi Saat 14:00
İskele Trbazonspor – Dipkarpaz, Eray Vudalı Stadı, Serkan Durmaz
Türkmenköy – Mehmetçik, Mehmetali Toker Stadı, Mehmet Volkan Çelik
22 Aralık Pazar Saat 11:00
İncirli – Yarköy, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Tufan Çerçioğlu
Vadili – Serdarlı, 14 Ağustos Stadı, Burak Mandıralı
Geçitkale – Yeni Boğaziçi, Geçitkale Stadı, İsmail Ercan
Beyaz Grup
21 Aralık Cumartesi Saat 11:00
Değirmenlik – Dikmen, Sadık Cemil Stadı, Ahmet Özkurtuluş
Karaoğlanoğlu – Denizli, Orhan Dural Stadı, Fatih Bardakçıoğlu
22 Aralık Pazar Saat 11:00
Zümrütköy – Düzova, Zümrütköy Stadı, Hüseyin Özaşık
Tatlısu – Ortaköy, Dr Ali Özsoy Stadı, Osman Küçük