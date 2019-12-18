Derbide düdük Cüneyt Çakır’da

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta tecrübeli hakem Çakır düdük çalacak.
Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
20 Aralık Cuma:
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
21 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
20.00 Göztepe-Galatasaray: Serkan Tokat
22 Aralık Pazar:
14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MedipolBaşakşehir: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
23 Aralık Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek