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Derbide düdük Çakır’ın

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Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu

Derbide düdük Çakır’ın
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25 Şubat Pazat günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe  karşılaşmasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ile Tarık Ongun olacak. Barış Şimşek ise derbide dördüncü hakem olarak görev alacak.

Vodafone Park'taki derbi saat 19.00'da başlayacak.  
Süper Lig'in 23. haftasındaki karşılaşmalarda görev alacak hakemler şunlar:
BUGÜN (Türkiye saat

20.00 Galatasaray-Bursaspor: Bülent Yıldırım
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık
24 Şubat Cumartesi:
16.00 Kayserispor-Kasımpaşa: Halil Umut Meler
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor: Serkan Çınar
25 Şubat Pazar:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kardemir Karabükspor: Bahattin Şimşek
13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor: Hüseyin Göçek
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
26 Şubat Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

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