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Derbi Sezener’in

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Kupada yarın akşam oynanacak Yenicami-GAÜ Çetinkaya derbisini Mehmet Sezener yönetecek

Derbi Sezener’in
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 21-22 Şubat tarihlerinde oynanacak Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası Çeyrek Final mücadelelerinin hakemlerini açıkladı.

22 Şubat Perşembe akşamı Saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Yenicami-GAÜ Çetinkaya derbisini Mehmet Sezener yönetecek.

Maç programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

21 Şubat Çarşamba:

Saat 15.00 Şht Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı-Gençler Birliği, Utku Hamamcıoğlu

Saat 15.00 Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Alsancak Yeşilova-Mağusa Türk Gücü, Fehim Dayı

Saat 18.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Cihangir, Kerem Eran

22 Şubat Perşembe:

Saat 18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-GAÜ Çetinkaya, Mehmet Sezener

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