Derbi Sezener’in

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, 21-22 Şubat tarihlerinde oynanacak Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası Çeyrek Final mücadelelerinin hakemlerini açıkladı.
22 Şubat Perşembe akşamı Saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Yenicami-GAÜ Çetinkaya derbisini Mehmet Sezener yönetecek.
Maç programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
21 Şubat Çarşamba:
Saat 15.00 Şht Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı-Gençler Birliği, Utku Hamamcıoğlu
Saat 15.00 Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Alsancak Yeşilova-Mağusa Türk Gücü, Fehim Dayı
Saat 18.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Cihangir, Kerem Eran
22 Şubat Perşembe:
Saat 18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-GAÜ Çetinkaya, Mehmet Sezener