Derbi Dayı’nın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Liglerinde haftanın programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Atatürk Stadında oynanacak olan Çetinkaya – Küçük Kaymaklı derbisini Fehim Dayı yönetecek. Lider Yenicami’nin, Esentepe ile deplasmanda oynayacağı maçta ise Kerem Eran düdük çalacak.

K-PET Süper Ligde 19. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

22 Şubat Cuma, Saat 18:30

TOL – Cihangir, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk

23 Şubat Cumartesi, Saat 14:30

Esentepe – YAK, Erdal Barut Stadı, Kerem Eran

Binatlı – MTG, Üner Berkalp Stadı, Osman Özpaşa,

Gençler Birliği – DTB, Cumhuriyet Stadı, Serhan Şimşek

Çetinkaya – Küçük Kaymaklı, Atatürk Stadı, Fehim Dayı

24 Şubat Pazar, Saat 14:30

GG – GHE, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Gönyeli – BÜY, Atatürk Stadı, Evren Karademir

MAY – Lefke, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, İsfendiyar Açıksöz

K-PET Birinci Lig’de 19. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

23 Şubat Cumartesi, Saat 14:30

Maraş – Ozanköy, Maraş Stadı, Ali Özer

Mormenekşe – Göçmenköy, Cemal Balses Stadı, Hüseyin Eyyüpler

Yonpaş Dumlupınar – Karşıyaka, Dr Fazıl Küçük Stadı, Mustafa Öztugay

Düzkaya – Doğancı, Nihat Bağcıer Stadı, Hüseyin Özkan

24 Şubat Pazar, Saat 14:30

Değirmenlik – Yalova, Sadık Cemil Stadı, Emre Öztaşlı

Yeni Boğaziçi – Çanakkale, Osman Mehmet Ergün Stadı, Osman Küçük

Bostancı Bağcıl – Akova, Bağcıl Stadı, Mehmet Sezener

Hamitköy – Mesarya, Esat Erdoğmuş Stadı, Serkan Durmaz