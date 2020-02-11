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Deplasman takımlarının haftası

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K-PET Birinci Ligde 18. hafta geride kalırken, lider Mesarya ve takipçisi Yonpaş Dumlupınar, haftayı kayıpsız geçtiler. Çıkışını sürdüren Girne Halk Evi, bire bir rakibi Gençler Birliği’ni deplasmanda mağlup ederek üçüncü sıraya tırmandı

Deplasman takımlarının haftası

K-PET Birinci Ligde 18. hafta geride kalırken, lider Mesarya ve takipçisi Yonpaş Dumlupınar, haftayı kayıpsız geçtiler. Çıkışını sürdüren Girne Halk Evi, bire bir rakibi Gençler Birliği’ni deplasmanda mağlup ederek üçüncü sıraya tırmandı

K-PET Birinci Ligde 18. Haftası, deplasman takımlarının haftası olurken 5 maçı deplasman takımları kazandı. 1 maç berabere tamamlanırken, ev sahibi takımlar sadece 1 maç kazanabildi

K-PET Birinci Ligin alt sıralarında ise Bostancı Bağcıl düşme hattında kalmaya, Çanakkale ise gerilemeye devam etti

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Halil turan farkı açarken, 21 gole ulaştı. Bülent Çakmak ise 14 golde kaldı

Haftanın Takımı: Girne Halk Evi

İkinci devre başlayan çıkışını sürdüren Girne Halk Evi, bire bir rakibi Gençler Birliği’ni deplasmanda 2-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanı alırken, üçüncü sıraya tırmandı

Haftanın Futbolcusu: Hüseyin Haşimoğlu (Lapta)

Sıkıntılı bölgeden çıkmak isteyen Lapta, bire bir rakibi Çanakkale’yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanı alırken, kaptan Hüseyin Haşimoğlu ilk golü atarak rakibin direncini kıran isim oldu

Haftanın Teknik Adamı: Nazım Aktunç (Mesarya)

Mesarya’nın başarılı teknik adamı Nazım Aktunç, ligin en zorlu deplasmanlarından olan Karşıyaka deplasmanına takımını çok iyi hazırlarken, gergin ortamdan takımının 3 puanla çıkmasını sağladı

Haftanın Hakemi: Kerem Eran (Gençler Birliği – Girne Halk Evi)

Kerem Eran haftanın en önemli maçı olan Gençler Birliği – Girne Halk Evi maçında deneyimini de kullanarak başarılı bir yönetim sergilerken, gösterdiği kırmızı kart da haklıydı

Haftanın Kare Ası

Athos (GHE)

Şahin (Esentepe)

Burak (Dumlupınar)

Hakan (Dörtyol)

Haftanın On Biri

Türkkan (Dumlupınar)

Uğurcan (Esentepe)

Ali Özay (Dörtyol)

Yusuf (Lapta)

Çağdaş (Mesarya)

Hamis (GHE)

Beşir (Dumlupınar)

Göksel (Lapta)

Samet (GHE)

Arda (Mesarya)

Hicabi (Dumlupınar)

K-PET Birinci Ligde 18. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Bostancı Bağcıl – Esentepe,              1-2

Gençler Birliği – Girne Halk Evi       0-2

Çanakkale – Lapta,                            0-3

Görneç – Yalova,                               1-1

Mormenekşe – Dörtyol,                     2-3

Yonpaş Dumlupınar – Maraş             2-0

Karşıyaka – Mesarya,                        0-1

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mesarya SK

18

13

4

1

42

12

30

43

2.

Yonpaş Dumlupınar TSK

18

11

3

4

33

6

27

36

3.

Girne Halk Evi

18

10

4

4

35

21

14

34

4.

L. Gençler Birliği SK

18

10

2

6

34

25

9

32

5.

Yalova SK

18

8

7

3

32

16

16

31

6.

Maraş GSK

18

9

2

7

31

24

7

29

7.

Esentepe KKSK

18

7

6

5

27

22

5

27

8.

Dörtyol SK

18

7

6

5

24

22

2

27

9.

Mormenekşe GBSK

18

7

4

7

26

34

-8

25

10.

Görneç KSK

18

6

6

6

31

29

2

24

11.

Karşıyaka ASK

18

6

5

7

19

26

-7

23

12.

Lapta TBSK

18

7

1

10

26

28

-2

22

13.

Ozanköy SK

18

5

3

10

20

34

-14

18

14.

Çanakkale TSK

18

4

4

10

22

41

-19

16

15.

Bostancı Bağcıl SK

18

3

5

10

21

29

-8

14

16.

Doğancı SK

18

0

0

18

0

54

-54

0

K-PET Birinci Ligde 19. hafta program şöyle:

15 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Girne Halk Evi – Bostancı Bağcıl

Dörtyol – Ozanköy

Mesarya – Yonpaş Dumlupınar

16 Şubat Pazar, Saat 14:00

Esentepe – Görneç

Lapta – Gençler Birliği

Yalova – Mormenekşe

Maraş – Çanakkale    

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