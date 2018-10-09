Deplasman takımlarının haftası

K-PET Süper Lig’in üçüncü haftasında oynanan 8 karşılaşmada 4 deplasman takımı haftayı galip tamamlarken, 2 maçı ev sahipleri kazandı. 2 maç ise berabere sonuçlandı
Lider Yenicami kayıpsız yoluna devam ederken, onu Mağusa Türk Gücü takip ediyor. Yenicami, Mağusa Türk Gücü, Gençlik Gücü ve Lefke yollarına namağlup devam ediyorlar
Ligin dibinde puansız tek Doğan Türk Birliği’nin yanı sıra nagalip Küçük Kaymaklı ile Gençlik Gücü de tehlikeli bölgede bulunuyorlar
K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında John Okoli 5 golle önde giderken onu 4 golle Halil Turan takip ediyor
Haftanın Takımı: Cihangir
Cihangir, zorlu Çetinkaya deplasmanında 9 kişi tamamladığı tamamladığı maçı, iyi oyun sonrasında 2 farkla kazanarak ilk galibiyetini aldı
Haftanın Yıldızı: Azat Tip (Baf Ülkü Yurdu)
Baf Ülkü Yurdu genç sol kanat oyuncusu Azat Tip, Binatlı derbisinde oynadığı futbol, attığı 2 gol, yaptığı asist ve verdiği paslarla farklı galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Adamı: Ali Oraloğlu (Mağusa Türk Gücü)
Mağusa Türk Gücü’nü zorlu Türk Ocağı deplasmanına iyi hazırlayan Ali Oraloğlu, oyuna yaptığı müdahalelerle kritik galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Hakemi: Kerem Eran (Mağusa Türk Gücü – Türk Ocağı)
Kerem Eran haftanın en zorlu mücadelelerinden olan Mağusa Türk Gücü – Türk Ocağı maçında yardımcıları ile birlikte başarılı bir yönetim sergiledi
Haftanın Kare Ası
Ercan (YAK)
Lawal (BÜY)
Fırat (Cihangir)
Okoli (Gönyeli)
Haftanın On Biri
Raif (KK)
Faruk (YAK)
Mehmet Erol (MTG)
Oladele (YAK)
Yusuf (MTG)
Mahmut (Esentepe)
Erdinç (BÜY)
Sane (Esentepe)
Sabri (Gönyeli)
Halil Turan (MTG)
Joseph (BÜY)
K-Pet Ligi'nde üçüncü haftada alınan sonuçlar şöyle:
K-Pet Süper Lig
Türk Ocağı - Mağusa Türk Gücü 1 – 2
Esentepe - Girne Halk Evi 2 – 1
Çetinkaya - Cihangir 0 – 2
Gençler Birliği - Yenicami 1 – 2
Gönyeli - Doğan Türk Birliği 4 – 1
Gençlik gücü – Lefke 1 – 1
Merit A. Yeşilova – K. Kaymaklı 0 – 0
Binatlı - Baf Ülkü Yurdu 1 – 4
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
3
|
3
|
0
|
0
|
6
|
2
|
4
|
9
|
2.
|
3
|
2
|
1
|
0
|
8
|
2
|
6
|
7
|
3.
|
3
|
2
|
0
|
1
|
7
|
5
|
2
|
6
|
4.
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6
|
2
|
4
|
5
|
5.
|
3
|
1
|
2
|
0
|
6
|
3
|
3
|
5
|
6.
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5
|
6
|
-1
|
4
|
7.
|
3
|
1
|
1
|
1
|
2
|
3
|
-1
|
4
|
8.
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4
|
6
|
-2
|
4
|
9.
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3
|
6
|
-3
|
4
|
10.
|
3
|
1
|
0
|
2
|
7
|
4
|
3
|
3
|
11.
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4
|
3
|
1
|
3
|
12.
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2
|
2
|
0
|
3
|
13.
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5
|
6
|
-1
|
3
|
14.
|
3
|
0
|
2
|
1
|
3
|
6
|
-3
|
2
|
15.
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2
|
8
|
-6
|
1
|
16.
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2
|
8
|
-6
|
0
K-PET Süper Lig’de dördüncü hafta programı şöyle:
12 Ekim Cuma, Saat 19:00
Lefke – Merit Alsancak Yeşilova, 16 Ağustos Stadı
13 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
MTG – Binatlı, Dr Fazıl Küçük Stadı
DTB – Gençler Birliği, Mete Adanır Stadı
KK – Çetinkaya, Şht Hüseyin Ruso Stadı
14 Ekim Pazar, Saat 15:30
YAK – Esentepe, Atatürk Stadı
GHE – GG, Mete Adanır Stadı
Cihangir – TOL, Cihangir Stadı
BÜY – Gönyeli, Üner Berkalp Stadı