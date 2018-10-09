Deplasman takımlarının haftası

K-PET Süper Lig’in üçüncü haftasında oynanan 8 karşılaşmada 4 deplasman takımı haftayı galip tamamlarken, 2 maçı ev sahipleri kazandı. 2 maç ise berabere sonuçlandı

K-PET Süper Lig’in üçüncü haftasında oynanan 8 karşılaşmada 4 deplasman takımı haftayı galip tamamlarken, 2 maçı ev sahipleri kazandı. 2 maç ise berabere sonuçlandı

Lider Yenicami kayıpsız yoluna devam ederken, onu Mağusa Türk Gücü takip ediyor. Yenicami, Mağusa Türk Gücü, Gençlik Gücü ve Lefke yollarına namağlup devam ediyorlar

Ligin dibinde puansız tek Doğan Türk Birliği’nin yanı sıra nagalip Küçük Kaymaklı ile Gençlik Gücü de tehlikeli bölgede bulunuyorlar

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında John Okoli 5 golle önde giderken onu 4 golle Halil Turan takip ediyor

Haftanın Takımı: Cihangir

Cihangir, zorlu Çetinkaya deplasmanında 9 kişi tamamladığı tamamladığı maçı, iyi oyun sonrasında 2 farkla kazanarak ilk galibiyetini aldı

Haftanın Yıldızı: Azat Tip (Baf Ülkü Yurdu)

Baf Ülkü Yurdu genç sol kanat oyuncusu Azat Tip, Binatlı derbisinde oynadığı futbol, attığı 2 gol, yaptığı asist ve verdiği paslarla farklı galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Ali Oraloğlu (Mağusa Türk Gücü)

Mağusa Türk Gücü’nü zorlu Türk Ocağı deplasmanına iyi hazırlayan Ali Oraloğlu, oyuna yaptığı müdahalelerle kritik galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Hakemi: Kerem Eran (Mağusa Türk Gücü – Türk Ocağı)

Kerem Eran haftanın en zorlu mücadelelerinden olan Mağusa Türk Gücü – Türk Ocağı maçında yardımcıları ile birlikte başarılı bir yönetim sergiledi

Haftanın Kare Ası

Ercan (YAK)

Lawal (BÜY)

Fırat (Cihangir)

Okoli (Gönyeli)

Haftanın On Biri

Raif (KK)

Faruk (YAK)

Mehmet Erol (MTG)

Oladele (YAK)

Yusuf (MTG)

Mahmut (Esentepe)

Erdinç (BÜY)

Sane (Esentepe)

Sabri (Gönyeli)

Halil Turan (MTG)

Joseph (BÜY)

K-Pet Ligi'nde üçüncü haftada alınan sonuçlar şöyle:

K-Pet Süper Lig

Türk Ocağı - Mağusa Türk Gücü 1 – 2

Esentepe - Girne Halk Evi 2 – 1

Çetinkaya - Cihangir 0 – 2

Gençler Birliği - Yenicami 1 – 2

Gönyeli - Doğan Türk Birliği 4 – 1

Gençlik gücü – Lefke 1 – 1

Merit A. Yeşilova – K. Kaymaklı 0 – 0

Binatlı - Baf Ülkü Yurdu 1 – 4

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

K-PET Süper Lig’de dördüncü hafta programı şöyle:

12 Ekim Cuma, Saat 19:00

Lefke – Merit Alsancak Yeşilova, 16 Ağustos Stadı

13 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

MTG – Binatlı, Dr Fazıl Küçük Stadı

DTB – Gençler Birliği, Mete Adanır Stadı

KK – Çetinkaya, Şht Hüseyin Ruso Stadı

14 Ekim Pazar, Saat 15:30

YAK – Esentepe, Atatürk Stadı

GHE – GG, Mete Adanır Stadı

Cihangir – TOL, Cihangir Stadı

BÜY – Gönyeli, Üner Berkalp Stadı