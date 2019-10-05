Deplasman fatihi Gönyeli

Stad: Nihat Bağcıer Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Yusuf Bakar, Emine Yarkın
Düzkaya: Ali ,Serkan ,Ismael Kone ,Hasan ,Ahmet Can,Salih (Mustafa) Binya , Tchami, Yunus (Batuhan) Emre (Erhan) Ahmet Karal
Gönyeli: Kemal ,Raif ,Eray Halil ,Esin (Osman) İbrahim,,Efosa (Eren Can) Tufan ,Christian ,Felix (Süleyman) Enes ,Kahraman
Kırmızı Kart: Dk.82 Erhan Kendirci (Düzkaya)
Gol: Dk 24 Eray Halil (Gönyeli)
K-PET Süper Ligin dördüncü haftasında kırmızı beyazlı 2 ekip Düzkaya ile Gönyeli, Çatalköy Nihat Bağcıer Stadında karşı karşıya geldiler. Gönyeli maça sarı yeşilli formayla çıktı.
Gönyeli karşılaşmayı 1-0’lık skorla kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Gönyeli’nin galibiyet golünü 24. dakikada savunmadan ileriye çıkan Eray Halil kaydetti. Eray’ın golünde serbest vuruşu
Karşılaşmanın 82. dakikasında Düzkaya’dan Erhan Kendirci kırmızı kart görürken, takımını on kişi bıraktı.