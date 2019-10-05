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Deplasman fatihi Gönyeli

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Gönyeli, deplasmanda oynadığı ikinci maçından ikinci galibiyetini çıkarırken, geçtiğimiz haftanın flaş ekibi Düzkaya’yı tek golle geçerek puanını 6’ya yükseltti

Deplasman fatihi Gönyeli
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Stad: Nihat Bağcıer Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Yusuf Bakar, Emine Yarkın

Düzkaya: Ali ,Serkan ,Ismael Kone ,Hasan ,Ahmet Can,Salih (Mustafa) Binya , Tchami, Yunus (Batuhan) Emre (Erhan) Ahmet Karal

Gönyeli: Kemal ,Raif ,Eray Halil ,Esin (Osman) İbrahim,,Efosa (Eren Can) Tufan ,Christian ,Felix (Süleyman) Enes ,Kahraman

Kırmızı Kart: Dk.82 Erhan Kendirci (Düzkaya)

Gol: Dk 24 Eray Halil (Gönyeli)

K-PET Süper Ligin dördüncü haftasında kırmızı beyazlı 2 ekip Düzkaya ile Gönyeli, Çatalköy Nihat Bağcıer Stadında karşı karşıya geldiler. Gönyeli maça sarı yeşilli formayla çıktı.

Gönyeli karşılaşmayı 1-0’lık skorla kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini alırken, Gönyeli’nin galibiyet golünü 24. dakikada savunmadan ileriye çıkan Eray Halil kaydetti. Eray’ın golünde serbest vuruşu

Karşılaşmanın 82. dakikasında Düzkaya’dan Erhan Kendirci kırmızı kart görürken, takımını on kişi bıraktı.

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