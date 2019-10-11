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Denizlispor Mehmet Özdilek’e emanet

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Yücel İldiz ile yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, teknik direktörlük görevine Mehmet Özdilek'i getirdi

Denizlispor Mehmet Özdilek’e emanet
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Süper Lig takımlarından Yukatel Denizlispor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Yücel İldiz ile sözleşmenin tek taraflı feshedilmesinin ardından yeşil-siyahlı kulüp yöneticilerinin teknik direktörlük için Mehmet Özdilek ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp Başkanı Ali Çetin, yardımcıları Kaan Şanlıkan ve Taner Atilla ile futbol şubeden sorumlu asbaşkan Ali Fırat, İstanbul'da deneyimli teknik direktör ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede anlaşma sağlandı. Mehmet Özdilek, yarın Altınordu ile yapılacak hazırlık maçından önce Haluk Ulusoy Tesisleri'ne gelerek, saat 14.00'te sözleşme imzalayacak. Sözleşme süresi sezon sonuna kadar olacak."

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