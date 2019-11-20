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Denizli - Yılmazköy maçının faturası ağır oldu

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Denizli - Yılmazköy maçının faturası ağır oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 16-17 Kasım 2019 tarihleri arasında oynanan BTM 1.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Denizli - Yılmazköy maçında kırmızı kart gören Ersen Esmerarslan ile Hasan Memiş'e, 3'er maç ceza verildi.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU

CEZA

Hasan Memiş Denizli

3 Maç

Ersen EsmerarslanYılmazköy

3 Maç

KULÜP/PERSONEL/ANT./TDCEZA

ABDİ MORKAYA Yarköy PGSK, 2 Maç

CENK ŞEREN Mehmetçik TÇBSK 1 Maç

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