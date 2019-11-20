Denizli - Yılmazköy maçının faturası ağır oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 16-17 Kasım 2019 tarihleri arasında oynanan BTM 1.Ligi disiplin raporları ile ilgili olarak toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan BTM Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.
Denizli - Yılmazköy maçında kırmızı kart gören Ersen Esmerarslan ile Hasan Memiş'e, 3'er maç ceza verildi.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;
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FUTBOLCU
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CEZA
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3 Maç
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Ersen EsmerarslanYılmazköy
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3 Maç
KULÜP/PERSONEL/ANT./TDCEZA
ABDİ MORKAYA Yarköy PGSK, 2 Maç
CENK ŞEREN Mehmetçik TÇBSK 1 Maç