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Denizli - Emreli galibiyet

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Gençler Birliği, haftalardır süren sakatlıklarını atlatan Deniz Kibar ve Emre Özsin'in gol kaydettiği maçta Ozanköy'ü 4 - 2 mağlup edip kötü gidişi sonlandırdı

Denizli - Emreli galibiyet

K-PET Birinci Ligde son 2 haftayı mağlubiyetle kapatan Gençler Birliği, haftalardır süren sakatlıklarını atlatan Deniz Kibar ve Emre Özsin'in gol kaydettiği maçta Ozanköy'ü 4 - 2 mağlup edip kötü gidişi sonlandırdı. Gençler Birliği başkanı Rifat Berkel hafta içerisinde yaptığı açıklamada Deniz Kibar ve Emre Özsin'in takıma dönmeleriyle birlikte galibiyetlerin geleceğini söylemişti.

Deplasmanda Ozanköy ile yaptığı karşılaşmayı Bülent Çakmak (2) Deniz Kibar ve Emre Özsin 'in kaydettiği gollerle 4 - 2 kazanan Gençler Birliği karşısında defans futbolcuları Ali ve Okan ile goller bulmasına rağmen maçtan mağlubiyetle ayrılan Ozanköy düşüşünü sürdürüp, sıkıntılı bölgede kalmaya devam etti.

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