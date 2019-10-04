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Denizaltı kıyıya vurdu

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Şampiyonluk hedefindeki 2 takımın maçında lider Mesarya, Yonpaş Dumlupınar'ı Ahmet Kıyı’nın golüyle 1-0 mağlup ederek, puan kayıpsız liderliğini devam ettirdi. Mesarya’da Orhan Kalaycı’nın yıldızlaştığı maçta Dumlupınar ilk mağlubiyetini aldı

Denizaltı kıyıya vurdu
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Yer: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Emre Çevikdal, Fatih Bardakçıoğlu

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Abbas, Turgut, İsmail, İbrahim(Turgut), Mert(Burak), Emre, Berke, Ndiaye, Ali(Hikmet), Ferdi

Mesarya: Hasan, Abdullah, Yusuf(Mustafa Kerme), Okan, Halil Turan, Orhan, Mustafa Ayker, İbrahim, Arda(Mehmetali), Ferhat, Ahmet (Halil Türen)

K-PET Birinci Ligin 4. hafta açılış maçı olan haftanın maçında lider Mesarya deplasmanda Yonpaş Dumlupınar'ı 1-0 mağlup etti.

Dr. Fazıl Küçük Stadında dolu tribünler önünde oynanan maçta Yonpaş Dumlupınar, Mesarya’nın etkili ayaklarını iyi kilitlerken, rakibe fazla pozisyon şansı vermedi. Ancak rakip alanda daha fazla görünmesine rağmen doldur – boşalt oyununu tercih Yonpaş Dumlupınar, duran toplardan da istediğini alamazken, maçta gol atamadı.

Mesarya’da ise özellikle savunmada Orhan’ın oldukça etkili futbolu rakibe pozisyon şansı vermedi. Az pozisyonlu maçta Yonpaş Dumlupınar, Ferdi ile çok net bir pozisyonu skor 0-0 iken kaçırdı.

Etkili yıldızlara sahip Mesarya’da dün akşam sahneye çıkan Ahmet Kıyı, uzak mesafeden çektiği şutla 68. dakikada skoru 0-1 yaparken, maç bu skorla sona erdi.

Mesaryalılar, en önemli rakiplerinden birini deplasmanda mağlup etmenin mutluluğunu kulüp lokalinde düzenlenen eğlenceyle yaşadı.

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