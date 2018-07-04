Denizalp kardeşler yol ayrımında

BTM Birinci Lig kulübü Görneç' in kardeş futbolcuları Hasan ve Besim Denizalp kardeşler, kulüpleri ile yol ayrımına geldiler. Kanat beki olan Hasan ile orta saha ve kanatlarda hücuma yönelik oynayan Besim, kulüpleri Görneç'i de mağdur etmeyecek bir teklifi değerlendirerek, üst ligde forma giymek istiyorlar. Denizalp kardeşlerle özellikle K-PET Birinci Lig' in yeni ekibi Mesarya ciddi şekilde ilgileniyor.