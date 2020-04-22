banner411
banner69
Koronanın Avrupa futboluna faturası ağır oldu
Koronanın Avrupa futboluna faturası ağır oldu
13 0
Kuzey Kıbrıs
Kuzey Kıbrıs "E" şampiyonunu arıyor!
22 0
 
80 kişi sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandı
80 kişi sokağa çıkma yasağını ihlalden tutuklandı
52 0
AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları teslim alındı
AB ve UNDP'nin sağlık malzemesi yardımları teslim alındı
12 0
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
Tarihi sur kapısına yapılanlar isyan ettirdi
59 0
23 Nisan temalı videolar hazır
23 Nisan temalı videolar hazır
161 0
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
Özburak’ın Doğada Eğitimle Öğrenme Projesi “Onur Ödülü” aldı
521 0
banner440

Deniz Kibar da feda dedi

banner27

Rifat Berkel, Ertan Bulut ve Bülent Çakmak’ın alacaklarından vazgeçerek fedakarlık yapmalarından sonra Deniz Kibar’ın da alacaklarından vazgeçtiğini açıkladı

Deniz Kibar da feda dedi

Gençler Birliği kulüp başkanı Rıfat Berkel, Ertan Bulut ve Bülent Çakmak’ın alacaklarından vazgeçerek fedakarlık yapmalarından sonra Deniz Kibar’ın da alacaklarından vazgeçtiğini açıkladı.

Yaşanan zorlu süreçte elini taşın altına koyan futbolcuları ile ilgili olarak Rıfat Berkel’in yaptığı açıklamaları şöyle:

“Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü sporcularının fedakârlıkları devam ediyor. Bülent Çakmak ve Kaptan Ertan Bulut'tan sonra takımın etkili futbolcusu Deniz Kibar da kulüpten ikinci devre alacağı olan toplam 11.000 Türk Lirasını kulübe bıraktığını açıkladı.

Bu davranışından dolayı Deniz Kibar 'a çok teşekkür ederim. Böyle sporcularla çalıştığımız için mutlu ve gururluyuz.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.