Deniz Kibar da feda dedi

Rifat Berkel, Ertan Bulut ve Bülent Çakmak’ın alacaklarından vazgeçerek fedakarlık yapmalarından sonra Deniz Kibar’ın da alacaklarından vazgeçtiğini açıkladı

Gençler Birliği kulüp başkanı Rıfat Berkel, Ertan Bulut ve Bülent Çakmak’ın alacaklarından vazgeçerek fedakarlık yapmalarından sonra Deniz Kibar’ın da alacaklarından vazgeçtiğini açıkladı.

Yaşanan zorlu süreçte elini taşın altına koyan futbolcuları ile ilgili olarak Rıfat Berkel’in yaptığı açıklamaları şöyle:

“Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü sporcularının fedakârlıkları devam ediyor. Bülent Çakmak ve Kaptan Ertan Bulut'tan sonra takımın etkili futbolcusu Deniz Kibar da kulüpten ikinci devre alacağı olan toplam 11.000 Türk Lirasını kulübe bıraktığını açıkladı.

Bu davranışından dolayı Deniz Kibar 'a çok teşekkür ederim. Böyle sporcularla çalıştığımız için mutlu ve gururluyuz.”