Deneyimli eldiven son noktayı koydu

Gençler Birliği’nin tecrübeli kalecisi Ali Aydemir, 25 senelik aktif futbolculuk hayatını sonlandırma kararı alırken, “25 senede elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Artık Son noktayı koyuyorum.” açıklamasını yaptı

Gençler Birliği’nin tecrübeli kalecisi Ali Aydemir, aktif futbolculuk hayatını sonlandırma kararı aldı.

Geçtiğimiz sezon gerek yaşadığı sakatlıklar gerekse de yönetim ile olan anlaşmazlıkları nedeniyle fazla forma giymeyen başarılı kaleci Ali Aydemir, kendisine gelen tekliflere rağmen futbolu bırakma kararı aldı.

Ali Aydemir’in, futbolu bırakma kararı alması ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Öncelikle futbola başladığım Doğan Türk Birliği, formasını giydiğim Tatlısu HOSK, Gençlik Gücü, Türk Ocağı Limasol ve Gençler Birliği başkan yönetici taraftar ve futbolcu arkadaşlarım ile çalıştığım teknik heyetlerden, haklarını helal etmelerini isterim.

Güzel geçen 25 senede elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. 25 senelik süre içerisinde birisine kötü davrandıysam, kalbini kırdıysam, özür diliyorum. Son noktayı koyuyorum. Herkesin yeni sezonda sakatsızlık, iyi sezonlar geçirmesini dilerim.”