 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
2 0
Geri dönüşüm neden yok?
Geri dönüşüm neden yok?
20 0
 
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
122 0
Tarım politikasını getirdiği son nokta
Tarım politikasını getirdiği son nokta
45 0
Deniz üçüncülüğe abone
Deniz üçüncülüğe abone
50 0
İskele’de lider Rauf Denktaş – Mehmet Mişon
İskele’de lider Rauf Denktaş – Mehmet Mişon
18 0
Dans dolu gece
Dans dolu gece
15 0
banner82

Deneyimli eldiven son noktayı koydu

banner27

Gençler Birliği’nin tecrübeli kalecisi Ali Aydemir, 25 senelik aktif futbolculuk hayatını sonlandırma kararı alırken, “25 senede elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Artık Son noktayı koyuyorum.” açıklamasını yaptı

banner315
Deneyimli eldiven son noktayı koydu
banner267

Gençler Birliği’nin tecrübeli kalecisi Ali Aydemir, aktif futbolculuk hayatını sonlandırma kararı aldı.

Geçtiğimiz sezon gerek yaşadığı sakatlıklar gerekse de yönetim ile olan anlaşmazlıkları nedeniyle fazla forma giymeyen başarılı kaleci Ali Aydemir, kendisine gelen tekliflere rağmen futbolu bırakma kararı aldı.

Ali Aydemir’in, futbolu bırakma kararı alması ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Öncelikle futbola başladığım Doğan Türk Birliği, formasını giydiğim Tatlısu HOSK, Gençlik Gücü, Türk Ocağı Limasol ve Gençler Birliği başkan yönetici taraftar ve futbolcu arkadaşlarım ile çalıştığım teknik heyetlerden, haklarını helal etmelerini isterim.

Güzel geçen 25 senede elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. 25 senelik süre içerisinde birisine kötü davrandıysam, kalbini kırdıysam, özür diliyorum. Son noktayı koyuyorum. Herkesin yeni sezonda sakatsızlık, iyi sezonlar geçirmesini dilerim.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.