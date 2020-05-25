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Denerel, TFF toplantısında

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KTFF Sağlık Kurulu başkanıNevzat Denerel, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulunun "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"toplantısına katıldı

Denerel, TFF toplantısında

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)Sağlık Kurulu başkanı, Türkiye Süper Lig takımlarından BTC Türk Malatyaspor kulüp doktor Nevzat Denerel, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulunun toplantısına katıldı.

Online yapılan toplantı ile ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulundan yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle ara verilen 2019-2020 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarının tamamlanmasına yönelik olarak hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin 18 Süper Lig Kulübümüzün takım doktorlarının katılımı ile bir video konferans toplantısı yaptı.

TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer'in açılış konuşması ile başlayan toplantıda TFF Sağlık Kurulu ve UEFA Sağlık Komitesi üyesi Prof. Dr. Mete Düren, UEFA'nın yaklaşımları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantı Sağlık Kurulu tarafından "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" süreci hakkında yapılan detaylı bilgilendirmeler sonrasından kulüp doktorlarıyla karşılıklı görüş alışverişlerinin paylaşılmasıyla sona erdi.

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