Denerel: Sağlık ekibi olmalı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun düzenleyeceğispor masörlüğü kursu ile ilgili olarak milli takım doktoru Spor hekimi Uzman Doktor Nevzad Denerel açıklamada bulundu.

18 Haziran tarihinde başlayacak kurs ile ilgili Uzman Doktor Nevzad Denerel’in yaptığı açıklamalar şöyle:

“Her spor kulübünün bir sağlık ekibi olması gerekliliğinden yola çıkılarak, ülkemizdeki spor masörlerinin sayısının artırılması amacıyla açılan kurs sayesinde kulüplerde görev alacak tüm spor masörlerinin bilgili ve belgeli olması hedeflenmiştir.

KTFF Sağlık Kurulu koordinatörlüğünde Spor Dairesi onayıyla KTFF bünyesinde düzenlenecek olan Spor Masörlüğü kursu, 18-30 Haziran 2018 tarihleri arasında Lefkoşa da KTFF seminer salonunda yapılacak. Önümüzdeki dönemde kulüplerde çalışabilmek için zorunlu tutulması planlanan Spor Masörlüğü sertifikasını kurs sonunda başarılı olan katılımcılar almaya hak kazanacak.”