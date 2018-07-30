Denayer, sözleriyle Manchester City'i kararından döndürdü

Galatasaray, Manchester City'den Jason Denayer'i 3.kez kiralamaya çok yakın

Geçtiğimiz hafta, Jason Denayer'i artık hiçbir kulübe kiralamayacağı ve 10 milyon euro bedelle elinden çıkaracağını açıklayan Manchester City bu kararından vazgeçti.

Milliyet'te yer alan habere göre, Belçikalı stoper Manchester City yöneticilerine, Galatasaray'dan başka takımda oynamak istemediğini, orada kendisine verilen değeri hiçbir takımda bulamadığını söyledi.

Abdürrahim Albayrak da, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, ''Jason Denayer’i istiyoruz ama bizden 10 milyon Euro istiyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.

Belçikalı stoper geride kalan 2 sezonda, Galatasaray formasıyla 50 maçta sahaya çıktı ve 4 asistlik katkıda bulundu.