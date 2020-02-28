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Demirhan’dan önemli takviyeler

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Demirhan, iki önemli futbolcuyla kadrosunu güçlendirirken, Abdullah Parıldar ile Mustafa Yorgancı’yı kadrosuna kattı

Demirhan’dan önemli takviyeler

İsa TABAK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olan Demirhan da şampiyonlukta iddialı olmayı hedeflerken önemli transferler için de girişimler yapıyor.

5. Grup Alayköy, Ağırdağ Boğaz, Demirhan, Bahçeli, Pınarbaşı, Haspolat ile mücadele edecek olan Demirhan, 2 önemli futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Serdarlı’nın 2 önemli ismi Abdullah Parıldar ile Mustafa Yorgancı, Demirhan’a transfer oldular.

Abdullah Parıldar ile Mustafa Yorgancı yeni takımları ile antrenmanlara başlarlarken, Demirhan’ı hedefine ulaştırmaya çalışacaklar. Demirhan ilk haftada Haspolat ile karşılaşacak.

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