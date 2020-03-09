Demirhan transferde coştu

İskender Suiçmez yönetiminde başarılı olmayı hedefleyen Demirhan transfer döneminde, 11 futbolcuyu kadrosuna kattı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde 2019-2020 sezonu 14-15 Mart 2020’de başlayacak.

Ligde mücadele edecek takımlardan olanDemirhan da ligde İskender Suiçmez yönetiminde başarılı olmayı hedefleyecek.

Abdullah Parıldak ve Mustafa Yorgancı transferlerini gerçekleştiren Demirhan, Balıkesir’den Hasan Tulum, Recep Can Güzeloğlu, Mustafa Kermeoğlu ve Gökhan KuruçolakDeğirmenlik’ten Kayhan Zübeyir, Tatlısu Sercacılar’dan Musa Yıldız, Cihangir’den Asrın Nor, Emre Özdiken ve Mehmet Yeşil’i de transfer ederek kadrosuna kattı.

BTM 2. Lig 5. Grupta Alayköy, Ağırdağ Boğaz, Pınarbaşı ve Haspolat ile mücadele edecek olan Demirhan ilk haftada Bahçeli ile karşılaşacak.