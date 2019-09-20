Demirhan, Abitoğlu'na emanet

Necati KÜLAHLILAR
BTM İkinci Lig kulüplerinden Demirhan Spor Kulübünde, 9 Eylül tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda başkan değişti.
Yıllar sonra kulübü liglere döndüren Rüstem Tunçtaşlı başkanlıktan ayrılırken tek aday olarak genel kurula giren Necip Abitoğlu, kulübün yeni başkanı oldu.
Necip Abitoğlu başkanlığındaki yönetim listesi aşağıdaki gibidir:
"Başkan Necip Abitoğlu, Asbaşkan Cemil Şensoy, Genel Sekreter Aytunç Özdiken, Veznedar Alican Demirer, Tahsildar Erman Mantar, Spor İşleri Sorumlusu Özgün Avlamaz, Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Fırat Derya, Lokal Sorumlusu Eşay Bent, Faal Üye Aziz Özkan"
Yedek Üyeler, Cüneyt Kalkan, Mustafa Özgül ve Orçun Avlamaz
Disiplin Kurulu: Başkan Rüstem Tunçtaşlı, Üyeler Onay Yetişmiş, Ali Tunçtaşlı
Denetleme Kurulu: Başkan Mehmet Orundalı, Üyeler Bülent Kılıçoğlu, Zihni Emirtaneoğlu