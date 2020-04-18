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Demir: Maçlar çim zeminde oynatılmalı

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Mehmet Demir, BTM İkinci Ligde yeni sezonun çim sahalarda oynanması çağrısını yaparken, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonununda maçların tümünü çim zeminde oynatılması kararını alması gerektiğini belirtti

Demir: Maçlar çim zeminde oynatılmalı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, başlayamayan BTM İkinci Liginin, Haziran ortasında başlaması gündeme gelmişti. 

BTM İkinci Ligde mücadele edecek olan kulüplerden Ağırdağ Boğaz kulübünün antrenör futbolcusu Mehmet Demir yeni sezonun çim sahalarda oynanması çağrısını yaparken, şu açıklamayı yaptı:

“Liglerin başlaması konuşuluyor. BTM İkinci Ligi de başlayacak.Bu dönemde köy takımlarının mücadele edeceği zeminler de önemlidir.Futbolcu sağlığı için maçların çim zeminde ve insan sağlığı ön planda tutularak oynanması en doğru karar olacaktır.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) en erken Haziran ayının sıcağında başlayacak olan BTM İkinci Ligdeki maçların tümünün çim zeminde oynatılması kararını üretmelidir.”

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