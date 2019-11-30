banner255
banner69
Kafeste liderlik var
Kafeste liderlik var
22 0
Binatlı'ya lider dayanmıyor
Binatlı'ya lider dayanmıyor
22 0
 
Ferrari Roma görücüye çıktı
Ferrari Roma görücüye çıktı
10 0
Mişon Kupası kızlarda YDÜ, erkeklerde GG’nin
Mişon Kupası kızlarda YDÜ, erkeklerde GG’nin
36 0
Tıp dünyasının şaşırtıcı gerçekleri
Tıp dünyasının şaşırtıcı gerçekleri
67 0
İnançların Anayurdu
İnançların Anayurdu
45 0
Hasta babanın kızı isyan etti
Hasta babanın kızı isyan etti
66 0
banner82

Demir Grup Sivasspor doludizgin

banner27

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Kırmızı beyazlılar bu sonuçla Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı da kazandı

Demir Grup Sivasspor doludizgin

Süper Lig'in 13. haftasında lider Demir Grup Sivasspor,  Kasımpaşa'yı konuk etti. Demir Grup Sivasspor mücadeleyi 2-0 kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Demir Grup Sivaspor, 10. dakikada Hakan Arslan ve 17. dakikada Yatabere'nin buluduğu gollerle 2-0 öne geçti. 

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Demir Grup Sivasspor ise 27 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligde geride kalan 13 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, 12 puanda kaldı. Bu sonuçla son 3 karşılaşmada sahadan puansız ayrılan lacivert-beyazlı ekip, dış sahada da 14 puan kaybetti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.