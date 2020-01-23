Demir Grup Sivasspor çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor ilk maçtaki skor avantajıyla çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda BtcTurk Yeni Malatyaspor, deplasmanda 4-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında DG Sivasspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı DG Sivasspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin 2. dakikasında Mert Hakan Yandaş Demir Grup Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. Yeni Malatyaspor bu gole 79. dakikada Gökhan Töre ile karşılık verdi. Malatya ekibi maçın uzatma bölümünde Chebake'in attığı golle rakibini 2-1 mağlup etti.

İki takım arasında Sivas'ta oynanan ilk maçta rakibini 4-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor skor avantajıyla Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçın önemli anları:

2. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Yasin Öztekin, sol kanattan taşıdığı topu Mert Hakan Yandaş ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ufuk Ceylan'ın solundan ağlara gitti: 0-1

79. dakikada ev sahibi takım eşitliği yakaladı. Hadebe'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Gökhan Töre'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

90+2. dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor öne geçti. Gökhan Töre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmanın müdahale ettiği top, Umut Bulut'un önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda savunmadan seken topu kontrol eden Chebake'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ancak ilk maçı 4-0 kazanan Demir Grup Sivasspor, kupada adını çeyrek finale yazdırdı.