Demir'e doğum günü kutlaması

BTM İkinci Liginde mücadele edecek olan Ağırdağ’da hazırlıklar neşe içerisinde devam ederken takımın antrenör futbolcusu Mehmet Demir'in doğum günü kutlandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun, Bölgeler Terfi Müsabakaları İkinci Liginin başlama tarihi olarak 18 Temmuz’u açıklamasından sonra kulüpler hazırlık maçlarına devam ediyorlar.

BTM İkinci Liginde mücadele edecek olan Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübü de hazırlıklarına neşe içerisinde devam ediyor. Göçmenköy Sentetik Sahasında yapılan antrenmanı sonrasında takımın antrenör futbolcusu Mehmet Demir' in doğum günü futbolcu ve yönetim kurulu tarafından kutlandı.

36. yaşına giren Mehmet Demir, doğum günü pastasını keserek futbolcuları ve teknik ekipteki arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.