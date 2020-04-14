Demir: BTM,köyler için sosyal oluşumdur

Mehmet Demir, BTM İkinci Ligine yönelik açıklamalarda bulunurken, “Köyler için sosyal bir oluşum olan BTM İkinci Ligin mutlaka oynatılması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, BTM İkinci Ligi başlayamamıştı.

BTM İkinci Ligin oynanıp oynanması ile ilgili olarak bu ligde mücadele edecek kulüp yetkilileri açıklamalarda bulundular. Ağırdağ Boğaz’ı yeni sezona hazırlayan antrenör – futbolcu Mehmet Demir deaçıklamalarda bulunurken, şunları söyledi:

“Uzun yıllar boyunca BTM 2. Ligi'nde top oynayan bir futbolcu olarak köyler için bu ligin önemini iyi bilenlerdeniz.

Dünyadaki korona virus (COVİD-19) salgını nedeniyle BTM 2. Ligin oynanıp oynanması ile ilgili olarak bu ligde mücadele edecek kulüp yetkilileri ve çalıştırıcılardan çeşitli fikirler gelmektedir.

Yaşanan maddi ve manevi değişiklik bizlere çeşitli şekillerde olumsuz olarak yansıyacaktır. BTM 2 Ligleri 40 kadar köy takımından oluşan sosyal bir oluşumdur.

Vatandaşlarımız günlerdir aileleriyle halkın sağlığı için evlerinde kalmaktadir. Sağlık Koordinasyon Kurulunun belirttiği ve tüm ülkenin salgıdan kurtulduğunun açıklanmasının ardından BTM 2 Liginin Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından mutlaka oynatılması gerekmektedir.

Halkın bu salgın psikolojisinden kurtularak birliktelik, arkadaşlık ve başarı için bundan önceki gibi toplu şekilde sosyallesmesine yardımcı olunması gerekmektedir.

Hükümet ve federasyon bu ligin mutlaka oynatılması için kesin çözüm bulmalı, hakemlerimiz, vatandaşlarımız, sporcularımız ve teknik adamlarımızın psikolojik, mental, fizik ve yeterlilik bakımından hazır olabilmeleri için destek vermelidir.