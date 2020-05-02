Demir: Bedelsiz transferler gündeme gelmeli

Mehmet Demir, Süper Lig ve Birinci Ligde A Takım kadrolarına giremeyen genç futbolcuların BTM Liglerine transferlerinde bedel alınmaması gerektiğini açıklarken, bunun gençler için önemine vurgu yaptı

Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübünün antrenör futbolcusu Mehmet Demir, Süper Lig ve Birinci Ligde A Takım kadrolarına giremeyen genç futbolcuların BTM Liglerine transferlerinde bedel alınmaması gerektiğini açıklarken, bunun gençler için önemine vurgu yaptı.

Mehmet Demir’in sosyal medyadaki açıklamaları şöyle:

Süper Lig ve Birinci Lig U21 takımlarında oynayıp yaş itibariyle son yılında olan ve A Takım kadrolarında oynayamayan futbolcular alt liglerde top oynayamamaktadırlar. Oynamaları için lisanslarını düşmesi gerekmektedir.

Üst liglerde oynayamayıp BTM 1 ve BTM 2 Liglerinde oynayabilecek yetenekte çok fazla sporcu bu sebeple mağdur durumdadır. Kıbrıs Türk futbolu olarak esas amacımız gençlerimize spor yaptırmak, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmektir.

Bu durumda olan sporcu kardeşlerimizin U21 yaşları dolduğu yılları göz önünde bulundurularak bedelsiz olarak alt liglere transfer olabilmesi konusu çok önemlidir.

Bu konuyu değerlendirip gençleri futbol ile sosyal ve fiziksel olarak iyi konumlara getirmek gerekmektedir.”