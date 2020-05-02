banner411
banner69
CONIFA’nın profil resmi Milli Takımımız
CONIFA’nın profil resmi Milli Takımımız
11 0
Dedekorkut: Yabancı futbolcu kontenjanı 0 olmalı
Dedekorkut: Yabancı futbolcu kontenjanı 0 olmalı
14 0
 
Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” isimli heykelini beğeniye sundu
Tashtemirov, korona günlerinde “Bahar” isimli heykelini beğeniye sundu
9 0
Bolkan yardım için sahada
Bolkan yardım için sahada
209 0
Yağmurlu hava doğu bölgesinde etkili oldu
Yağmurlu hava doğu bölgesinde etkili oldu
75 0
Iniesta emekliye ayrılmayı düşünmüyor
Iniesta emekliye ayrılmayı düşünmüyor
57 0
Sanatçı İrina Lavrinenko, üretmeye devam ediyor
Sanatçı İrina Lavrinenko, üretmeye devam ediyor
17 0
banner440

Demir: Bedelsiz transferler gündeme gelmeli

banner27

Mehmet Demir, Süper Lig ve Birinci Ligde A Takım kadrolarına giremeyen genç futbolcuların BTM Liglerine transferlerinde bedel alınmaması gerektiğini açıklarken, bunun gençler için önemine vurgu yaptı

Demir: Bedelsiz transferler gündeme gelmeli

Ağırdağ Boğaz Tayfun Spor Kulübünün antrenör futbolcusu Mehmet Demir, Süper Lig ve Birinci Ligde A Takım kadrolarına giremeyen genç futbolcuların BTM Liglerine transferlerinde bedel alınmaması gerektiğini açıklarken, bunun gençler için önemine vurgu yaptı.

Mehmet Demir’in sosyal medyadaki açıklamaları şöyle:

Süper Lig ve Birinci Lig U21 takımlarında oynayıp yaş itibariyle son yılında olan ve A Takım kadrolarında oynayamayan futbolcular alt liglerde top oynayamamaktadırlar. Oynamaları için lisanslarını düşmesi gerekmektedir.

Üst liglerde oynayamayıp BTM 1 ve BTM 2 Liglerinde oynayabilecek yetenekte çok fazla sporcu bu sebeple mağdur durumdadır. Kıbrıs Türk futbolu olarak esas amacımız gençlerimize spor yaptırmak, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmektir.

Bu durumda olan sporcu kardeşlerimizin U21 yaşları dolduğu yılları göz önünde bulundurularak bedelsiz olarak alt liglere transfer olabilmesi konusu çok önemlidir.

Bu konuyu değerlendirip gençleri futbol ile sosyal ve fiziksel olarak iyi konumlara getirmek gerekmektedir.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.