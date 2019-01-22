Demba Ba Medipol Başakşehir'de

Devre arası transfer döneminde Robinho'yu kadrosuna katarak flaş bir transfere imza atan Medipol Başakşehir, Demba Ba'yı da transfer ederek bir flaş transfere daha imza attı.

Adebayor için teklifler değerlendirilecek

Kulüpten edinilen bilgiye göre Adebayor için, "Tekilf gelmesi durumunda değerlendirip yolları ayırabiliriz. Türkiye’den şu an için hiç bir kulüp ile resmi bir temasta bulunmadı." ifadelerl kullanıldı.

Başakşehir, Senegalli forveti Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan kadrosuna kattı. Galatasaray'ın gündemine gelen Demba Ba, daha önce Beşiktaş ve Göztepe'de forma giymişti.