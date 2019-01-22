banner255
Schengen Ülkeleri
Schengen Ülkeleri
16 0
“Bu hırsızlığa göz yummayın”
“Bu hırsızlığa göz yummayın”
110 0
 
‘Cinnet Mevsimi’ belgeseli ilgiyle izlendi
‘Cinnet Mevsimi’ belgeseli ilgiyle izlendi
15 0
Yerli kiralık transfer dönemi tamamlandı
Yerli kiralık transfer dönemi tamamlandı
158 0
‘Offroad Rally-Raid’de kupalar sahiplerine verildi
‘Offroad Rally-Raid’de kupalar sahiplerine verildi
11 0
Önce direği devirdi sonra tabelaya çarptı
Önce direği devirdi sonra tabelaya çarptı
64 0
Sanayiciler hizmet bekliyor
Sanayiciler hizmet bekliyor
8 0
banner82

Demba Ba Medipol Başakşehir'de

banner27

banner210
Demba Ba Medipol Başakşehir'de
banner215

Devre arası transfer döneminde Robinho'yu kadrosuna katarak flaş bir transfere imza atan Medipol Başakşehir, Demba Ba'yı da transfer ederek bir flaş transfere daha imza attı.

Adebayor için teklifler değerlendirilecek

Kulüpten edinilen bilgiye göre Adebayor için, "Tekilf gelmesi durumunda değerlendirip yolları ayırabiliriz. Türkiye’den şu an için hiç bir kulüp ile resmi bir temasta bulunmadı." ifadelerl kullanıldı.

Başakşehir, Senegalli forveti Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan kadrosuna kattı. Galatasaray'ın gündemine gelen Demba Ba, daha önce Beşiktaş ve Göztepe'de forma giymişti. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.