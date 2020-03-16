banner411
banner69
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
Kadınlar Ligine UKÜ damgası
4 0
Sokaklar kedilere kaldı
Sokaklar kedilere kaldı
27 0
 
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
71 ülke vatandaşına giriş yasağı
66 0
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
KKTC'DE YENİ VAKA YOK. YAPILAN 6 TEST NEGATİF
45 0
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
Gelişim liglerinde gurur veren grafik
19 0
Sessiz derbide gol sesi de yok
Sessiz derbide gol sesi de yok
22 0
Cezaevi önünde çıkan olaylara polisten tutuklama
Cezaevi önünde çıkan olaylara polisten tutuklama
317 0
banner374

Demba Ba ikinci baharını yaşıyor

banner27

Medipol Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba, çıkışını Trabzon deplasmanında attığı golle sürdürdü. Tecrübeli santrfor, son 10 lig maçında 9 gol attı

Demba Ba ikinci baharını yaşıyor

Medipol Başakşehirli Demba Ba durdurulamıyor.

Senegalli futbolcu, Süper Lig'de son haftalarının en formda oyuncusu.

34 yaşındaki forvet, Trabzonspor deplasmanında attığı golle takımına şampiyonluk yarışında çok değerli bir puan kazandırdı.

Tecrübeli oyuncu, son 10 maçta attığı 9 gol ve yaptığı 5 asistle takımını zirveye taşıdı.

Son 10 haftanın sadece 3'ünde gol atamayan Senagalli oyuncu, fileleri havalandıramadığı karşılaşmalarda da asistleriyle ön plana çıktı.

Turuncu lacivertliler, Demba Ba'nın skora katkı sağladığı 10 karşılaşmanın 8'ini kazandı, ikisinde ise eşitliği bozamadı.

Senegalli yıldız, son 10 maçtaki gol ve asistleriyle takımına 12 puan kazandırdı.

Demba Ba'nın takımı için ne kadar önemli olduğu 19'ncu haftadaki Fenerbahçe maçında da görüldü.

Tecrübeli futbolcunun kart cezası nedeniyle forma giyemediği müsabakayı, Medipol Başakşehir 2-0 kaybetmişti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.