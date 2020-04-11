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Deliceırmak: Yasakçı zihniyet doğru değil

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Biray Deliceırmak, yabancı futbolcu konusunda açıklamalarda bulunurken, yabancı futbolcuların oynaması gerektiğini belirtip yasakçı zihniyetin doğru olmadığına vurgu yapıp, çalışıp yeteneği olanın oynayacağını söyledi

Deliceırmak: Yasakçı zihniyet doğru değil

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu, açıklamalarda bulunmuş ve kulüplerimizi ekonomik olarak toparlama adına, gelecek sezondan itibaren liglerimizin yabancısız oynanacağını açıklamıştı.

Futbol camiamızın önde gelen isimleri yabancı futbolcu konusunda açıklamalarda bulunurlarken, Gönyeli yöneticisi Biray Deliceırmaksosyal medyadaki açıklamasında şunları söyledi:

“Bizim çocuklarımız oynasın yoktur. Çalışan yeteneği olan oynar. 40 yaşındaki futbolcular, 20 yaşındaki futbolculara 5 taş bağışlarsa hangi alt yapıdan, hangi gençtenbahsedersiniz? Ben yabancı futbolcu sayısının 5 olmasını isterim.

Sorun ekonomikse 600 dolara oynayan yabancı futbolcu da vardır. Onu bulup alırsın. Ne bu yasakçı zihniyet? Yabancı futbolculardan daha iyi yerli futbolcu yetişti de teknik adamlar yabancıları mı oynattı?”

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