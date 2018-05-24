Değirmenlik’ten başarılı temsiliyet

Değirmenlik alt yapı takımları, Antalya’da Park Antalya Futbol Okulu’nun düzenlediği futbol şenliği turnuvasına katılırken, turnuvayı ikincilik ve üçüncülükle tamamladılar

Değirmenlik alt yapı takımlarından 2008 – 2009 grupları, Antalya’daki Park Antalya Futbol Okulu’nun düzenlediği futbol şenliği turnuvasına katıldı.

Antalya'da maçlara çıkan Değirmenlik takımları, gruplarında Antalyaspor alt yapı, Beşiktaş futbol okulu, Park Antalya, Çisem Gençlik Spor ve Akdeniz Kartalları yer aldı.

Değirmenlik alt yapı 2008 grubu, başarılı bir turnuva geçirerek, turnuvayı üçüncülükle tamamladı. Değirmenlik alt yapı 2009 grubu ise grubunu lider olarak tamamlamasına rağmen, organizatörlerin yaptığı düzenleme sonrasında oynadığı final maçını kaybederek, turnuvayı ikincilikle tamamladılar.