Değirmenlik’te, Öztüccar devam niyetinde

K-PET Birinci Lig ekibi Değirmenlik’te kulüp ile adı adeta özdeşleşen, Emirali Öztüccar başkanlığa devam etmeyi düşünüyor.

Geride kalan sezon tamamlandıktan sonra başkanlıktan ayrılma düşüncesi olan Emirali Öztüccar’ın, yaptığı değerlendirmeler sonrasında bu düşüncesinden vazgeçme eğilimine girdiği öğrenildi. Kısa süre içerisinde genel kurul gerçekleştirmesi beklenen Değirmenlik’te, başkan adayı olma ihtimali olan Emirali Öztüccar, takımdan ayrılmayı düşünen bazı futbolculara, başka takımlarla anlaşmamaları konusunda telkinde bulunmaya başladı.